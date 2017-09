Try Widya Jatuh Hati pada The Beatles

Bagi Try Widya, nama The Beatles tidak hanya sebatas band legendaris saja. Namun, karya mereka dapat mendatangkan inspirasi dan juga sebagai mood booster memulai aktivitas hariannya sebagai Mahasiswa sekaligus karyawan.

Perempuan yang disapa Ciwied ini mengatakan selain memiliki ciri khas sendiri dalam alunan musiknya, The Beatles juga dikenal sangat berpengaruh terhadap revolusi kehidupan. “Lagu-lagu yang diciptakan kebanyakan mengandung unsur perdamaian,” kata Ciwied, Kamis (21/9).

Lagu-lagu yang menyinggung realitas kehidupan manusia penuh makna juga menjadi pembelajaran hidup. “Kekhasan musiknya mampu tinggal lama dalam telinga. Ibaratnya melodi yang diciptakan dapat menancap ke ingatan kita. Terlebih lagunya sangat mudah diingat,” jelas perempuan berhijab ini.

Ada beberapa lagu favorit Ciwied, yakni We Can Work It Out yang berisi pesan tentang cara menyelesaikan segala permasalahan.

“Mungkin kita sama-sama melakukan kesalahan. Mari kita bicarakan, supaya masalahnya dapat terselesaikan,” terang perempuan berusia 20 tahun ini.

Kemudian ada lagu Yesterday yang menjadi penyemangat sekaligus penyelamat hari-harinya. “Enggak ada alasan spesifik sih, tapi kalau aku lagi stuck (mencari inspirasi), Lagu ini menjadi pilihan yang saya dengarkan,” katanya.

Tentunya sebagai salah satu penggemar, hambar rasanya tanpa mengoleksi segala hal tentang Band Legendaris asal Ingris ini. “Aku punya barang-barang seperti Baju, Compact Disk (CD), buku, poster dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Tidak begitu susah menemukan segala hal tentang The Beatles, ia mengaku cukup berselancar di dunia maya.

“Untuk menemukan tentang mereka atau karyanya banyak sekali di internet, walau kadang setiap informasi tentang mereka ada pro dan kontra juga,” ungkap Ciwied.

WAHYUDIN NUR – BATAM

